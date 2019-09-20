Doğanşehir'de aşure ikramı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Doğanşehir Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Programda konuşan Doğanşehir Belediyesi Başkanı Vahap Küçük, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Allah yolunda Kerbela'da şehit olanları rahmetle anıyoruz. Muharrem ayının ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.
Etkinliğe İlçe Kaymakam Vekili Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile vatandaşlar katıldı.