Son Dakika Haberleri: Doğanşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı
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Doğanşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı

8 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Doğanşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ertuğrul Gazi İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda Atatürk Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Burcu Işıklar Düzenli tarafından günün anlam önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında bayrak devri yapıldı.

Programa Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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