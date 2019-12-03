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Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, ilçe esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Doğanşehir Kaymakamı Köroğlu, ilçe esnafını ziyaret etti, System.String[]

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Köroğlu beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Emrah Çoban ile ilçe merkezinde esnaflarla bir araya geldib.

Esnafa bereketli ve hayırlı alışverişler dileyen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, "Devletimiz her zaman halkının yanındadır. Bende her zaman halkımın ve esnafımın yanındayım. Nasıl ki Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız halkın içindeyse, bende her zaman halkımın içinde olacağım." dedi.

Esnaf ise Kaymakam Köroğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğanşehir, Jandarma, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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