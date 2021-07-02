Doğayla iç içe olmak isteyenlerin normalleşmedeki adresi "şelaleler ve göller şehri" Düzce - Son Dakika

"Şelaleler ve göller şehri" olarak bilinen Düzce, normalleşme sürecinin başlamasıyla doğa tutkunu ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.

İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere ulaşım kolaylığı ile bilinen Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları sonrası başlayan normalleşme ile ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde orman içerisindeki el değmemiş Aydınpınar, Güzeldere şelaleleri ile Efteni Kuş Cenneti, haftanın her günü misafirlerini ağırlıyor.

Kayın ve gürgen ağaçlarına su sesinin eşlik ettiği şelale ve göllerin bulunduğu bölgeler, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, Düzce'nin ve özellikle Gölyaka'nın "şelaleler ve göller şehri" olarak bilindiğini belirterek, şelalelerin, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken noktaları olduğunu söyledi.

Kovid-19 dolayısıyla vatandaşların doğaya hasret kaldığını vurgulayan Demircan, "1,5 seneye yakındır ülkemiz ve dünya maalesef ki koronavirüs pandemi süreci yaşıyor. Türkiye'nin en uzun şelalesi olan Güzeldere şelalesini temizledik ve misafirlerimizin hizmetine güzel bir şekilde bıraktık."

"30 milyon nüfus şelalemize 2,5 saat içerisinde ulaşabiliyor"

Demircan, cumartesi ve pazar günü şelaleye 10 bin kişinin geleceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bölgenin İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin arasında ve ulaşımı kolay olduğu için talep gördüğünün altını çizen Demircan, şöyle konuştu:

"İstanbul ve Ankara arasında bir şehir olduğumuz için 30 milyon nüfus şelalemize 2,5 saat içerisinde ulaşabiliyor. Devletimiz sağlık konusunda 1,5 sene boyunca güzel işler yaptı ve bizler de bu süre zarfında evlerinde kalan ve stres atamayan vatandaşlarımıza hijyen kurallarına uyarak şelalemizi açtık. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen çayının doğuş noktasını Gölyaka Kültür Parkı'mıza gelip görebilirler. Efteni Kuş Cenneti'mize gelip vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve görebilirler. Doğal güzelliklerimizi gelen vatandaşlarımızın temiz tutmasını isteriz. Yasakların kalkması ile hafta sonları 15 bin kişi bölgeye geliyor. Bu sayı hafta içi ile beraber çok daha büyük rakamlara ulaşıyor."