Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim - Son Dakika

Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim

14.10.2020 13:17

Antalya kıyılarına Kızıldeniz'den göç sonucu gelen çok sayıda balık türü olduğunu açıklayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balık türünün yerli balıkların yavrularını tükettiğini söyledi.

Antalya kıyılarına Kızıldeniz'den göç sonucu gelen çok sayıda balık türü olduğunu açıklayan AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu balık türünün yerli balıkların yavrularını tükettiğini söyledi. Gökoğlu, artık Kızıldeniz türlerinin Doğu Akdeniz'e hakim olmaya, Doğu Akdeniz'in de tropikalleşmeye başladığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında planktonlar, yosun ve balık türleri dahil olmak üzere Kızıldeniz'den çok sayıda tür girdiğini belirtti. Dalış yaptıkları sırada yerli balık yerine, çok sayıda Kızıldeniz türü gördüklerini ifade eden Gökoğlu, "Bir görüntümüz var. O görüntüye baktığımızda Doğu Akdeniz'deki değişim net olarak görülüyor. Çektiğimiz görüntü, bir platforma ait. Platformun altında eskiden bizim yerli balıklarımız olurdu. Orfoz, Şeytan Grida, Sargoz, Mırmır, Mendik (çıpra) olurdu. Görüntülere baktığımızda o balıklar yok" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, artık Antalya kıyılarına yerli balıkların yerini Kardinal'ın, Çizgili Gırt Gırt'ın, Sokar ve Aslan balıklarının aldığını söyleyerek, bu balık türlerinin Kızıldeniz göçmeni olduğunu kaydetti.

"DOĞU AKDENİZ TROPİKALLEŞMEYE BAŞLADI"

'Kıyıya hakim olan balıklar Kızıldeniz göçmeni' diyen Gökoğlu, "Yerliler terk etmiş, bölge bunlara kalmış. Kızıldeniz türlerinin Doğu Akdeniz'e hakim olmaya başladığını görüyoruz. Bunun nedeni ise egzotik göçler ve küresel ısınma. Bu durum, Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki eşiğin kalkmaya başladığını, ağır ağır Doğu Akdeniz'in tropikalleşmeye başladığının işareti" diye konuştu.

"YERLİ BALIKLARIN YAVRULARINI YİYORLAR"

Kızıldeniz göçmeni türlerin, yerli balıkların yavrularını tükettiğini vurgulayan Gökoğlu, "Gelen türler baskın türlerdir. Yerli türler üzerine baskı kurarlar. Yerli balıklarımız üzerinde hem av baskısı var, bir de böyle bir rekabet var. Yer değişimi oldu ve yerli türlerimizin Ege'ye doğru kaydığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir Kızıldeniz türü olan Aslan balıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Mehmet Gökoğlu, "Zaten az olan orfozumuzun yavrularına çok büyük baskılar kurabilir. Orfoz yavruları hareketli balıklar değildir. Az hareketi olur, dipte bekler ve kaçmazlar. Aslan balıklarıyla aynı alanı paylaştıkları için orfoz yavrularını bitireceği konusunda endişem var" şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, suyun altında yeni bir dengenin kurulacağını sözlerine ekleyerek, "Yapacak hiçbir şey yok. Doğu Akdeniz her yönüyle değişiyor. Yosunundan, balığına kadar değişiyor. Bunlar değişimin göstergesi, bekleyeceğiz" dedi.

(Huriye Ferah Vanlı - Burak Yalman/İHA)

Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim
Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim

Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Akdeniz, Balık, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir         
10:57
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'e artık Kızıldeniz balık türleri hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei