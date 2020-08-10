Doğu Akdeniz: Türkiye Oruç Reis gemisini bölgeye gönderdi, Yunan ordusu teyakkuza geçti

Türkiye'nin Oruç Reis sizmik araştırma gemisini hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Doğu Akdeniz'e göndermesi ve yeni NAVTEX ilan etmesi sonrası Yunanistan Silahlı Kuvvetleri teyakkuza geçti.

Teyakkuz açıklamasını Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros yaptı.

Konstantinos Floros, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında olağanüstü toplanan Dış İlişkiler ve Savunma Kurulu toplantısına askeri üniformasıyla katıldı.

Yunanistan'da Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise toplantıda "Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin gözden geçirildiği" ve "Türkiye'nin provokatif eylemlerine karşı alınması gereken önlemler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu" belirtildi.

Başbakan Miçotakis ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Miçotakis, Michel'i, Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması hakkında bilgilendirdi.

'Türkiye bölgede barış ve istikrarı tehlikeye attı'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in Meis adasının güneyindeki Yunan kıtasahanlığı bölgesinde bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Oruç Reis gemisinin Türk savaş gemileri eşliğinde bölgeye gönderilmesinin barış ve istikrarı tehlikeye attığı" kaydedildi.

Aynı açıklamada, "Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygı çerçevesinde imzalandığı, Atina'nın benzeri anlaşmaları diğer komşu ülkelerle de yapmaya hazır olduğuna" dikkat çekildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin çalışma yapacağı alana ulaştığını açıklamıştı.

Türkiye'den sonra Yunanistan da yeni bir NAVTEX yayımladı.

Kathimerini'nin gazetesinin internet sitesindeki haberde Yunan NAVTEX'in de "ruhsatı olmayan bir istasyonun izinsiz ve yasa dışı eylemlerle ilgili bir mesaj yayımladığı" belirtildi ve "Tüm gemiciler NAVTEX mesajını görmezden gelmeli" denildi.