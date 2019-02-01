Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Akşehir
'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.
Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Akşehir Belediyesi ve Akşehir Ticaret Odası birlikte açtıkları standa yer alıyor. İstanbul
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.
Akşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Özgür Kaçar, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin
Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel
de Akşehir standında fuara gelen misafirleri ağırlıyor.
Fuar ile ilgili görüşlerini dile getiren Akşehir Belediye Başkanı Vekili Özgür Kaçar, "İstanbul'da 23.'üncüsü düzenlenen Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ortak açtığımız bir stantla katılmış bulunmaktayız. Fuarda Akşehir'imizin tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumumuzu, Nasreddin Hoca
'mızı tanıtıyoruz Bu fuarda tanıtımımız için emeği geçen Başta Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya
Beye, belediye personelimize, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Emin Makascı Beye ve personeline teşekkür ediyorum. Bu fuarın inşallah Akşehir'imizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.
Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Olimpiyat Şampiyonu Eski Güreşçi Ahmet Ayık
, Selçuk Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Konya
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, valiler, bir çok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile çok sayıda yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.
Akşehir standı, temsili Nasreddin Hoca ile dikkat çekerken, Nasreddin Hoca, "Dünyanın Ortası Burasıdır" yazan platformda fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıra oluyor.
Fuar 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar gezilebilecek.