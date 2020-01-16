Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20'leri gördü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28.2 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Kars'ta 21, Erzurum'da 21, Erzincan'da 13, Ardahan'da 11, Iğdır'da 7 derece ölçülürken Erzurum'un Tekman ilçesinde 28.2 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 22, Erzurum Palandöken'de 51, Kars Sarıkamış'ta 51santimetre ölçüldü.



Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. - ERZURUM