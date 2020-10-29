Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29.10.2020 17:47
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Araç konvoyundan görüntü KARS - Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla itfaiye, 112, polis, jandarma, UMKE, AFAD ekiplerince konvoy oluşturuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Araç konvoyundan görüntü KARS - Kars'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla itfaiye, 112, polis, jandarma, UMKE, AFAD ekiplerince konvoy oluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yerleşkesi önünden başlayan konvoy şehit turu atarak Cumhuriyet Meydanında sonlandırıldı.
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