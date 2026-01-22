Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk

Doğu Anadolu\'da Dondurucu Soğuk
22.01.2026 16:29
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini kaybetti, sıcaklıklar eksi 30'a kadar düştü. Kemaliye'de yol buz tuttu.

KAR yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düştü. Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki taş yol buz tuttu. En düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de eksi 30,9, Erzurum Karaçoban'da eksi 29,9, Muş Bulanık'ta eksi 29, Erzurum Tekman'da eksi 28,5 derece olarak ölçüldü.

Doğu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeniyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'li yıllarda inşasına başlanan, devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan, irili ufaklı tünellerin bulunduğu 7 kilometrelik taş yol, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği ilçesine uzanan 7 kilometrelik taş yoldaki tüneller, soğuk hava nedeniyle buz sarkıtlarıyla kaplandı. Tünellerde ulaşımı tehlikeye sokan buz sarkıtları, Kemaliye Belediyesi ekipleri tarafından kırılmaya başlandı.

'1957 YILINDA YAŞADIĞIMIZ SERT VE KARLI BİR KIŞ MEVSİMİNİ HATIRLATTI'

Kars, kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiği kentlerden biri. Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı eksi 25,9 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 30 santimetre olduğu Kars'ta 1957 yılında böyle bir kış yaşadığını söyleyen Seyfi Koç (88), "Bu yıl yaşanan kış koşulları 1957 yılında yaşadığımız sert ve karlı bir kış mevsimini hatırlattı. Kar toprağın yorganıdır, kar toprağın gömleğidir. Kar bolluk ve bereket getirir" dedi.

SARKITLAR İNSAN BOYUNA ULAŞTI

Bölgenin en soğuk yerleşim birimlerinden olan Göle'de buz sarkıtları insan boyuna ulaştı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30,9 olduğu Göle'de kar kalınlığı da yarım metreye yaklaştı. Güneşin çıktığını gören vatandaşlar, küreklerle kaydırdıkları çocuklarını eğlendirmeye çalıştı. Göle'nin Türkiye'nin en soğuk yeri olduğunu belirten vatandaşlardan Onur Işık, "Türkiye'nin en soğuk yeri olan Göle'de buz sarkıtları insan boyuna ulaştı. Soğuklar etkisini sürdürüyor" dedi.

Kış mevsiminin en soğuk gecelerinden birini yaşayan bölgede dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Ağrı merkez -25, Diyadin -20, Doğubayazıt -19, Eleşkirt -21,2, Hamur -28, Patnos -26,2, Taşlıçay -26,8, Tutak -27,5

Ardahan merkez -27,4, Damal -21,7, Göle -30,9, Hanak -24,7, Posof -15,4, Çıldır -24,8.

Erzincan merkez -13,1, İliç -13,7, Kemah -18, Kemaliye -9,7, Otlukbeli -25,8, Refahiye -21,2, Tercan -20,8, Çayırlı -24, Üzümlü -14,2

Erzurum: Aziziye -25,9, Yakutiye -21,3, Aşkale -25,4, Horasan -26,9, İspir -18,9, Karayazı -19, Karaçoban -29,9, Köprüköy -24,3, Narman -16,5, Oltu -14,4, Olur -12,9, Pasinler -28, Pazaryolu -17,6, Tekman -28,5, Tortum -17,4, Uzundere -12,4, Çat -22,1, Şenkaya -18,1

Iğdır merkez -12,6, Aralık -17, Karakoyunlu -15,6, Tuzluca -12,4

Kars merkez -25,9, Akyaka -23,4, Arpaçay -18,8, Digor -13,5, Kağızman -15,5, Sarıkamış -19,3, Selim -25,7, Susuz -18,1

Muş Merkez -20,2, Bulanık -29, Hasköy -24,4, Korkut -19,3, Malazgirt -26,3, Varto -18,1.

Kaynak: DHA

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk

SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuk - Son Dakika
