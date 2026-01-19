Doğu Anadolu'da Kar Engeli: 995 Yerleşim Yeri Kapalı - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Kar Engeli: 995 Yerleşim Yeri Kapalı

19.01.2026 11:38
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, ekipler çalışıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 43 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Karşıyaka Mahallesi'nde hasta almaya giden bir ambulans, kar nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın ilerlemesini sağladı.

Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de kar etkili oldu.

Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 355 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Dün akşamdan bu yana kentte kar yağışının etkili olduğunu kaydeden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını kaydetti.

Bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 314 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Kar yağışının etkili olduğu kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Hizan ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Doğal Afet, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van, Son Dakika



