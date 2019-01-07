Doğu Anadolu'da Kar, Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da 122 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Ağrı'da 122 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Bölge illerinden Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı. Kardan dolayı yolları kapanan köylerdeki hastalar kar üstü araçlarla kurtarıldı.



Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle akşam ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 13 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Eyüpler Mahallesinde, Çat ilçesine bağlı Kızılca Mahallesinde ve Çat'a bağlı Hacı Yusuf Mezrasında rahatsızlanan 3 ayrı vatandaş Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının kar üstü araçları ve yol açma çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Erzincan ve Ağrı'da kar ve tipi dolayısıyla taşımalı eğitimde 1 gün süreyle tatil kararları alındı. Bu illerde toplamda 80 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Ardahan'da ise etkili olan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinden sonra yoğunlaşan tipi ve soğuk hava, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü ve buzlanmaya neden oldu.



Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların zincir takarak geçiş yaptığı yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.



Tipi, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarının yanı sıra Ardahan-Kars yolunda da etkisini artırdı.



Ardahan-Kars kara yolunun özellikle Susuz ile Ardahan arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Ardahan'da 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!

"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı