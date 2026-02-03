Doğu Anadolu'da Karla Mücadele - Son Dakika
Güncel

Doğu Anadolu'da Karla Mücadele

03.02.2026 10:34
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım kesildi.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 82 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 53 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çaldıran ilçesinde çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının ardından çatılara çıkan bazı işçiler, bellerine ip bağlayarak metrelerce yükseklikteki binaların çatısında kar temizliği yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu Başkale ileçsinde de belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yolunda çığ düşen noktalarda çalışma yürüttü.

Çukurca ilçesinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derecik ilçesinde de kar ve sis etkili oldu.

İlçeye bağlı Örencik köyünün yüksek kesimlerinde sis bulutları oluştu.

Güzel görüntü oluşturan beyaz örtü ve sis bulutları, dron ile görüntülendi.

Muş

Kentte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Kentte karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

11:00
