Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu'da Kış

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, ayrıca buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus yaşanması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgar, güney yönlerden hafif esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 4, Tunceli'de 7, Erzincan'da 13, Erzurum'da 17, Kars'ta 22, Ardahan'da 23, Ağrı'da 24 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 3, Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 8 derece olması öngörülüyor.

Bölgede kar kalınlığı Ardahan'da 27, Ağrı'da 35, Erzurum'da 30, Kars'ta 17, Erzincan'da 14, kayak merkezlerinden Palandöken'de 91, Sarıkamış'ta 80, Ergan'da 60, Konaklı'da 56 ve Yalnızçam'da 42 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:15 Kaynak: AA

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