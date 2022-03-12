Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

12.03.2022 11:38

Karla kaplı Sarıçam ormanları Kar temizliği yapan vatandaşlar Yolda yürüyen vatandaşlar Yolda ilerleyen araçlar Kar üzerindeki karga ve köpekler KARS - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Karla kaplı Sarıçam ormanları

Kar temizliği yapan vatandaşlar

Yolda yürüyen vatandaşlar

Yolda ilerleyen araçlar

Kar üzerindeki karga ve köpekler KARS - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars ile Ardahan'da hafta boyunca aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bu kentlerde, cadde ile sokaklar kar ve buzla kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan tipinin etkili olduğu Kars- Erzurum, Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

YORUMLAR
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Tunceli, Ardahan, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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