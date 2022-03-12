Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Karla kaplı Sarıçam ormanları

Kar temizliği yapan vatandaşlar

Yolda yürüyen vatandaşlar

Yolda ilerleyen araçlar

Kar üzerindeki karga ve köpekler KARS - Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars ile Ardahan'da hafta boyunca aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu bu kentlerde, cadde ile sokaklar kar ve buzla kaplandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan tipinin etkili olduğu Kars- Erzurum, Kars-Ardahan kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.