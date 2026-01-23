Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu\'da Yoğun Kar ve Soğuk Hava
23.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle karla mücadele devam ediyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ile Iğdır'da, kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da kar yağışı ile soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yol ve kaldırımların beyaza büründüğü şehirde ekipler, temizlik çalışması başlattı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Soğuk havanın da etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, Kars Belediyesi ekipleri kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında, ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu, camlar buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve branda yardımıyla soğuktan korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da bina çatılarında biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Bu arada, yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları da bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Yüksek kesimlerde de kar etkili olurken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması sürüyor. Ekiplerce temizlenen kar ve buz kütleleri şehir dışına taşınıyor.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma yürütüyor.

Iğdır-Ağrı ile Kars kara yollarında iş makineleri, kar küreme ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Güncel, Iğdır, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt "Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 10:59:32. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Yoğun Kar ve Soğuk Hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.