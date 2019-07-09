Doğu Anadolu'dan Genç Kadınlar kaplumbağa terbiyecisi ile buluştu

Genç üniversiteliler Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi koleksiyonlarını gezerken, " Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi" başlıklı VR uygulamasına yoğun ilgi gösterdi.

Pera Müzesi, Avusturya Liseliler Derneği üyelerinin katılımı ile oluşturulan ALD Kadın Platformu'nun 12 yıldır yürüttüğü "Ben Çalışmak İstiyorum" projesine desteklerini sürdürüyor. Proje kapsamında bir süre İstanbul'da çalışmalarını yürütecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 16 üniversiteli genç kadına kapılarını açan müzede özel bir tur düzenlendi. Turda, kurum, koleksiyonlar ve sergiler hakkında detaylı bilgi paylaşılırken, programa katılan öğrenciler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından derlenen "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ile "Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni" sergilerini ilgi ile gezdi. Genç ekip, Osman Hamdi Bey'e özel hazırlanan bölümde Türk resminin en çok tanınan yapıtlarından biri olan Kaplumbağa Terbiyecisi'ni inceledikten sonra, "Osman Hamdi Bey'in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi" başlıklı VR projesini deneyimledi. Dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan detaylarla örülen bu deneyimde gençler, Osman Hamdi Bey'in atölyesinde gezme, çalışma masasındaki kitaplardan resimlerine, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı bulurken, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine girerek heyecan verici bir deneyim yaşadı.

Sanat dolu bir günün sonunda, Pera Café'de dinlenen gençler, müze mağazası Artshop'taki özel tasarım ürünleri, kitap ve katalogları inceledi.

Pera Müzesi Salı'dan Cumartesi'ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! "Uzun Cuma"larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. "Genç Çarşamba" günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.