Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı

16.05.2022 14:40
Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin astronomi alanında yürüttüğü en önemli projelerden biri olan DAG'ı bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesinin, bu kapsamda bilimsel ve akademik iş birliklerine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Birçok kurum ve kuruluş ile çeşitli amaçlar doğrultusunda protokol imzalayan ve son olarak TÜBİTAK SAGE ile ortak çalışmalar yapmak üzere anlaşma imzalayan üniversitenin, mevcut altyapılardan, altyapısal kaynaklardan ve iki kurumun var olan yeteneklerinden azami ölçüde fayda sağlaması amaçlandığı bildirilen açıklamada, söz konusu protokol ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekleri konusunda karşılıklı iş birliğine esas teşkil edecek hususların belirlendiği kaydedildi.

DAG, Kuzey Yarım Küredeki boylam boşluğunu dolduracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Gözlemevi projesinin, tamamlandığında dünyadaki saygın gözlemevleri arasında yerini alacağını, donanımı ve teknolojisiyle Türkiye'nin dünyadaki en duyarlı gözü olacağını ifade etti.

3 bin 170 metre rakıma kurulan Doğu Anadolu Gözlemevinin, dünyanın en yüksek rakımda kurulan üçüncü gözlemevi unvanına sahip olduğunu belirten Çomaklı, bulunduğu konumda bu büyüklüğe sahip başka bir teleskop bulunmadığı için DAG'ın, bu özelliğiyle Kuzey Yarım Küredeki boylam boşluğunu dolduracağını dile getirdi.

Böylesine önemli bir projenin Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Çomaklı, DAG'ın, yapım aşamasında dahi kurumların ilgilisini çektiğini ve bu kapsamda birçok kuruluş ile iş birliği anlaşmasına imza attıklarını ve bunlara son olarak Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik önemli hamleler gerçekleştiren TÜBİTAK SAGE'nin de eklendiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nda konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı'nda konuştu Açıklaması Türkiye'de her 3 kişiden birine siber zorbalık yapılıyor! Türkiye'de her 3 kişiden birine siber zorbalık yapılıyor!

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Araştırma, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement