Doğu Anadolu Gözlemevi için TÜBİTAK SAGE ile protokol imzalandı - Son Dakika

Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi kapsamında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'nin astronomi alanında yürüttüğü en önemli projelerden biri olan DAG'ı bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesinin, bu kapsamda bilimsel ve akademik iş birliklerine ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Birçok kurum ve kuruluş ile çeşitli amaçlar doğrultusunda protokol imzalayan ve son olarak TÜBİTAK SAGE ile ortak çalışmalar yapmak üzere anlaşma imzalayan üniversitenin, mevcut altyapılardan, altyapısal kaynaklardan ve iki kurumun var olan yeteneklerinden azami ölçüde fayda sağlaması amaçlandığı bildirilen açıklamada, söz konusu protokol ile Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yapılacak mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekleri konusunda karşılıklı iş birliğine esas teşkil edecek hususların belirlendiği kaydedildi.

DAG, Kuzey Yarım Küredeki boylam boşluğunu dolduracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Anadolu Gözlemevi projesinin, tamamlandığında dünyadaki saygın gözlemevleri arasında yerini alacağını, donanımı ve teknolojisiyle Türkiye'nin dünyadaki en duyarlı gözü olacağını ifade etti.

3 bin 170 metre rakıma kurulan Doğu Anadolu Gözlemevinin, dünyanın en yüksek rakımda kurulan üçüncü gözlemevi unvanına sahip olduğunu belirten Çomaklı, bulunduğu konumda bu büyüklüğe sahip başka bir teleskop bulunmadığı için DAG'ın, bu özelliğiyle Kuzey Yarım Küredeki boylam boşluğunu dolduracağını dile getirdi.

Böylesine önemli bir projenin Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Çomaklı, DAG'ın, yapım aşamasında dahi kurumların ilgilisini çektiğini ve bu kapsamda birçok kuruluş ile iş birliği anlaşmasına imza attıklarını ve bunlara son olarak Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik önemli hamleler gerçekleştiren TÜBİTAK SAGE'nin de eklendiğini sözlerine ekledi.