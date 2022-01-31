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Doğu'da 5 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da 5 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

31.01.2022 12:03
Doğu'da 5 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Diyarbakır, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Elazığ, Diyarbakır, Şırnak, Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle 91 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 1, ilçelerden Baskil'de 11, Maden'de 6, Karakoçan'da 3, Keban'da 2, Kovancılar'da 1, Palu'da 10, Sivrice'de 19 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçelerden Çüngüş'te 5, Lice'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesinde 3 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 8, Karlıova'da 1, Solhan'da 2 ve Yayladere'de 1 köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde 3 mezra yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gece etkili olan kardan dolayı Pervari'nin Gümüşören köyünün Ulupınar ve Sarıçiçek ile Doğan köyünün Karamık mezraları ile ulaşım sağlanamıyor.

Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Diyarbakır, Bingöl, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da 5 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da 5 ilde 91 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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