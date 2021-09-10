Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de en düşük sıcaklık ise Refahiye'de ölçüldü - Son Dakika

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Kemaliye'de 34,3 derece en düşük sıcaklık ise Refahiye'de 3,4 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan'da 33, Iğdır'da 31, Erzurum, Ağrı ve Bayburt'ta 30, Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

(Ahmet Akbuğa/İHA)