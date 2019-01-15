Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kar ve Rüzgar Uyarısı

Doğu'da Kar ve Rüzgar Uyarısı

29 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu'da Kar ve Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olması, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklenen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde ise saatte 70-90 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 8, Kars'ta 13, Ardahan'da 17 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

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