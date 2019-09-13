Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı ve Erzurum'da 8, Iğdır'da 10, Erzincan'da 13, Tunceli'de 16 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Iğdır'da 24, Ağrı ve Erzurum'da 22, Kars ve Ardahan'da 19 derece olacak.