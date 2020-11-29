Doğu'da sıcaklıklar sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece hava sıcaklığı sıfırın altına 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu olması, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 3, Iğdır'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 15 dereceyle bölgede gece sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 8, Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.