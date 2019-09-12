Doğu'daki 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un doğu ve kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Erzurum ve Ağrı'da 8, Erzincan'da 13, Iğdır'da 14, Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli 31, Erzincan 29, Iğdır 24, Ağrı 22, Erzurum 21, Kars 18, Ardahan 19 derece olacak.