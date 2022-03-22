Doğu Karadeniz'de 254 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 254 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

22.03.2022 13:05
Doğu Karadeniz'de 254 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de 254 köy yolunda kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de 254 köy yolunda kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolundan 31'i ulaşıma açıldı.

İl ve İlçe Özel İdareleri, merkezde 7, Torul'da 12, Kürtün'de 12, Şiran'da 3 olmak üzere toplam 34 köyün yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 11, Alucra'da 6, Bulancak'ta 5, Çanakçı'da 2, Dereli'de 9, Doğankent'te 3, Espiye'de 11, Görele'de 4, Keşap'ta 22, Piraziz'de 9, Tirebolu'da 13 ve Yağlıdere'de 13 olmak üzere toplam 108 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Rize

Rize'de bir süredir etkili olan yağış sebebiyle merkezde 13, Ardeşen'de 8, Çamlıhemşin'de 4, Çayeli'nde 14, Derepazarı'nda 2, Fındıklı'da 5, Güneysu'da 7, Hemşin'de 2, İkizdere'de 4, İyidere'de 2, Kalkandere'de 8 ve Pazar'da 8 olmak üzere 77 köyde karla mücadele çalışması devam ediyor.

İl Özel İdaresi, 133 personel ve 61 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Ardanuç'ta 9, Borçka'da 7, Şavşat'ta 12, Yusufeli'de 7 olmak üzere 35 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri, Şavşat- Ardahan kara yolundaki 2 bin rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gümüşhane, Giresun, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 254 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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