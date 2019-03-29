Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de 5 İlde Terör Operasyonu

Doğu Karadeniz'de 5 İlde Terör Operasyonu

1 saat önce

Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor.

Doğu Karadeniz'de 5 İlde Terör Operasyonu, System.String[]
Doğu Karadeniz kırsalında 5 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla teröre geçit verilmiyor. Bahar öncesi hız kazanan operasyonlarda bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Polis Özel Harekat timlerinin de destek verdiği Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede kullandığı güzergahlar başta olmak üzere il sınırları, yayla evlerinin bulunduğu alanlar ile karla kaplı ormanlık alanda -15 derece soğukta belirlenen alanlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. İhlas Haber Ajans'ının (İHA) takip ettiği operasyonlarda JÖH ve PÖH timleri omuz omuza arazide hareket ederek şüpheli alanları kontrol ediyor. Operasyonlara iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de katılarak destek veriyor.

TEDBİRLER SIKLAŞTIRILDI

Terör örgütünün Sözde Karadeniz Açılım Grubu olarak kendilerini adlandıran 22 kişilik terörist grubunun 20'si bugüne kadar etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yaralı halde bölgeden kaçtıklarını tespit edildi. Uzun süredir bölgede herhangi bir telsiz kestirmesi saptanmazken, örgütün yeniden bölgeye girme çalışmaları yapacağı yönünde gelen istihbaratlar sonucu arama tarama faaliyetleri, trafik kontrol, asayiş kontrol ve il sınırları arasındaki kontrol çalışmaları sıklaştırıldı. Bölgede 'Cudi Zaza' Kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın ve 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in öldürülmesinin ardından dağılan terör örgütünün bölgede olduğu tahmin edilen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan isimli teröristin Kuzey Irak'a döndüğü ve yaralı oldukları tespit edildi.

(Resul Yanbul - Ozan Köse/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel
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