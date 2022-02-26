Doğu Karadeniz'de karavan turizminin geliştirilmesi hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de karavan turizminin geliştirilmesi hedefleniyor

26.02.2022 11:53
Doğu Karadeniz'de karavan turizminin geliştirilmesi hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, sorumluluk alanları olan Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de sürdürülen karavan park...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, sorumluluk alanları olan Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de sürdürülen karavan park çalışmalarıyla bölgenin alternatif turizm türlerine de uyumlu hale getirilmesini ve artan, çeşitlenen taleplerin karşılanabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman, AA muhabirine, karavan endüstrisinin artık turizm sektörünün önemli ögelerinden biri haline geldiğini, özellikle de Kovid-19 salgını sürecinde son derece tercih edilir bir turizm aracına dönüştüğünü belirtti.

Karavan turizmindeki yeniliklerin, tercih edilirliğini de artırdığını ifade eden Adıyaman, karavan turizminin kişinin hem eğlence isteğini hem de gezi ihtiyacı ve özgürlük deneyimini birleştiren topyekun bir turizm türü olduğunu aktardı.

Adıyaman, karavan turizminin popüler hale gelmesi ile karavan talebinde de artış yaşandığına işaret ederek, "Bu bağlamda üretimde bir canlanma gerçekleşti ancak bu olumlu gelişme beraberinde bazı ihtiyaçların doğmasına da neden oldu. Özellikle hacimsel büyüklükleri ve kullanım amacındaki farklılık düşünülürse karavanların park edileceği yer ihtiyacı önemli bir konu." dedi.

Karavanlar için ihtiyaç duyulan fiziki ortamın oluşturulması ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Adıyaman, "Artık, bir aile tatili için ihtiyaç duyulabilecek her şeyi tek bir yerde sunan komplekslere sahip gezi alanları ve karavan parklarını içeren bir sektörün varlığı kendini belli etmektedir. Şehir hayatından sonra bir alternatif arayan ziyaretçiler araçları ile gittikleri yerlerde aileleriyle güvenli şekilde kalabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri ve çeşitli hizmetler alabilecekleri karavan park alanlarına ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

"Turistik cazibe anlamında Doğu Karadeniz son derece önemlidir"

Adıyaman, turistik cazibesi yüksek alanların pek çok turizm türüne de uygun olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turistik cazibe anlamında Doğu Karadeniz son derece önemlidir. Doğal peyzaj öğeleri, doğası, yaylaları, tarihi bileşenleri ve kültürü ile her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Konaklama ve ziyaret etme eğilimleri değişmekle birlikte gelen turistlerin ortak noktası bölgeyi deneyimleme isteğidir. Bu bağlamda gelen ziyaretçilere çeşitli pek çok konaklama imkanı sunan bölgemiz, son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelen karavan turizmi talebine de cevap verebilmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Ajansımızın sorumlu olduğu 6 ilde sürdürülen karavan park çalışmalarıyla bölgemizin alternatif turizm türlerine de uyumlu hale getirilmesi, bu sayede artan ve çeşitlenen taleplerin karşılanabilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda da ilk olarak, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde karavan park yapılması planlanıyor. Böylece, Giresun'dan başlamak üzere 2022'nin ilk yarısından itibaren bölgede karavan parklarının kurulumuna yönelik projeler hız kazanacak."

Karavan dostu bir bölge olabilmek adına karavan kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmanın önemli olduğunu belirten Adıyaman, "Karavan parklarına gelen ziyaretçilerin kentlerde bazı imkanlardan ayrıcalıklı olarak faydalanmasını sağlayarak, bölgemizi karavan kullanıcıları için uygun hale getirebiliriz." dedi.

Adıyaman, dünyada karavan kullanımı, ziyaretçi sayısı ve karavan park kalitesi en gelişmiş ülke olan Avustralya'nın başarısının arkasında yatan sebeplerden biri olan iyi sağlanan entegrasyon ve yeterli tanıtımın bölge için de uygulanabileceğini dile getirdi.

Kentsel bileşenlere entegre hale getirilecek karavan parkların doğru ve kapsamlı tanıtımı ile bölgenin ilerleyen yıllarda karavan kullanıcıları için cazip bir lokasyon haline gelmesini arzuladıklarını söyleyen Adıyaman, bu yöndeki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarını ziyaret etti Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarını ziyaret etti

Doğu Karadeniz, Onur Adıyaman, Adıyaman, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de karavan turizminin geliştirilmesi hedefleniyor - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:36 Kırımlı gazeteci Khalilova: Rus çarı çocukları ve kadınları bombalıyor, sıra size gelmeden ses verin!
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de karavan turizminin geliştirilmesi hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement