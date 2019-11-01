Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.



Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.