Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
6 saat önce
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:34 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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