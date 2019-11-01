Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

6 saat önce

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.


Vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Giresun, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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