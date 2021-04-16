Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Kocaeli

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın başlamasıyla normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ile Milli Egemen caddeleri ve kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Gazipaşa Caddesi'ni bariyerlerle kapatan polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun caddelerinden Kemal Güneş, Fevzi Fırat, Albay Karaoğlanoğlu ve Kent Meydanı boş kaldı.

Kentin belirli alanlarında uygulama noktaları oluşturan polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boşaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.