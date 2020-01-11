Doğu Perinçek: "Tasarrufla üretim ekonomimizi inşa edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Perinçek: 'Tasarrufla üretim ekonomimizi inşa edeceğiz' - Son Dakika

Doğu Perinçek: "Tasarrufla üretim ekonomimizi inşa edeceğiz"

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin tasarruf etmesi gereken bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tasarruf oranımızı yüzde 25'e çıkaracağız.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin tasarruf etmesi gereken bir dönemden geçtiğini belirterek, "Tasarruf oranımızı yüzde 25'e çıkaracağız. Yani ürettiğimizin dörtte birini tasarruf edeceğiz ve o tasarrufu yatırarak fabrika açacağız, iş yeri açacağız, tarımımızı, küçük esnafımızı ve sanayimizi destekleyeceğiz." dedi.

Perinçek, partisince, Düzce Üniversitesi Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen "Düzce Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önündeki hiç söylenmeyen en temel meselenin tasarruf olduğunu belirtti.

Perinçek, "Tasarrufu artırmak zorundayız. Bir üretim ekonomisi kuracağız diyoruz. Üretim ekonomisi yatırımla kurulur. Yatırım ise kaynakla olur. İki kaynak var. ya ürettiklerimizden yarattığımız kaynaklar yani milli kaynaklar ya da dış kaynaklar, her ikisi de değerlendirilebilir. Dış kaynakları reddetmiyoruz ama kaynağın, kendi ekonomimizin geliştirilmesine hizmet eden şartlarda olması lazım." diye konuştu.

Tasarruf oranının yüzde 13'e kadar düştüğüne değinen Perinçek, şunları söyledi:

"Tasarruf oranımız 2000'li yıllarda yüzde 20'li, 21'li rakamlara kadar çıkmıştı. Bu oldukça iyi bir oran. Şu an da ise bu oran yüzde 13'lere kadar düştü. Yani üretimimizin yüzde 87'sini tüketiyoruz, kalanını da tasarrufa ayırıyoruz. Yatırıma da yüzde 13 kalıyor. Bu yüzde ile artan nüfus oranını dikkate aldığımız zaman, Türkiye'de işsizliği büyütüyoruz, fabrika açamıyoruz ve yeteri kadar yatırım yapamıyoruz. Yatırım yapamadığımız için de üretimimizi geliştiremiyoruz. Toplumumuza refahı, zenginliği, bereketi getirmek için bir müddet dişimizi sıkacağız. Tasarruf oranımızı yüzde 25'e çıkaracağız. Yani ürettiğimizin dörtte birini tasarruf edeceğiz ve o tasarrufu yatırarak fabrika açacağız, iş yeri açacağız, tarımımızı, küçük esnafımızı ve sanayimizi destekleyeceğiz. Bu sayede üretim ekonomimizi inşa edeceğiz."

Doğu Perinçek: Tasarrufla üretim ekonomimizi inşa edeceğiz

Doğu Perinçek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:29 Kaynak: AA
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