Son Dakika Haberleri: Doğu Timor, Avustralya'yla deniz sınırı anlaşmasını onayladı
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Doğu Timor, Avustralya'yla deniz sınırı anlaşmasını onayladı

54 dakika önce

Asya Pasifik ülkesi Doğu Timor'da parlamento, Avustralya ile mart ayında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını onayladı.

Doğu Timor, Avustralya'yla deniz sınırı anlaşmasını onayladı, System.String[]
Asya Pasifik ülkesi Doğu Timor'da parlamento, Avustralya ile mart ayında imzalanan deniz sınırı anlaşmasını onayladı.
Doğu Timor'un Avustralya ile Timor Denizi'ndeki Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) sınırını çizen anlaşma, 23 aleyhte oya karşı 42 oyla kabul edildi.
Anlaşmayla Timor Denizi'ndeki "Greater Sunrise" (Büyük Gündoğumu) doğal gaz sahasındaki karbon kaynakların iki ülke tarafından ortaklaşa işletilmesi mümkün olacak.
Doğu Timor'un bağımsızlık kahramanı ve anlaşmanın baş müzakerecisi Xanana Gusmao, oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın onayının uzamasının ülkenin her ay 5 milyon dolar kaybetmesine yol açtığını vurgulayarak parlamenterlere anlaşmayı sonuca ulaştırma çağrısı yaptı.
Anlaşma, bölgeden çıkarılan doğal gazın boru hattıyla Avustralya'ya taşınması halinde Doğu Timor'un yüzde 80, Avustralya'nın yüzde 20, Doğu Timor'a taşınması halinde ise Doğu Timor'un yüzde 70, Avustralya'nın ise yüzde 30 pay almasını öngörüyor.
Doğu Timor doğal gazın kendi topraklarına transfer edilip işlenmesini isterken, yatırımcılar Avustralya'yı altyapı bakımından daha elverişli bir alternatif olarak değerlendiriyor.
Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Doğu Timor, petrol ve doğal gaz kaynaklarından yılda 16 milyar dolar gelir elde ediyor. Söz konusu gelirler ülkenin kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyor.
Doğu Timor, 2002 yılında Endonezya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:49 Kaynak: AA
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