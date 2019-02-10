Son Dakika Haberleri: Doğu Türkistan İçin Dua Edildi

Doğu Türkistan İçin Dua Edildi

52 dakika önce

Edirne'de sabah namazında Üç Şerefeli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Çin yönetimince hak ihlallerinin uygulandığı Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Edirne'de sabah namazında Üç Şerefeli Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Çin yönetimince hak ihlallerinin uygulandığı Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin çağrısıyla Üç Şerefeli Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, burada sabah namazını kıldı.

Namazın ardından cami avlusunda toplanan gruptakiler adına konuşan Ahmet Anık, Doğu Türkistan'ın 70 yıldır Çin işgali altında yaşayan İslam yurdu olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik yapılan işgal ve işkencelerin sürekli yeni bir boyut kazanarak devam ettiğini ifade eden Anık, bu bölgede de Filistin, Arakan ve Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığını vurguladı.

Çin'in işkenceler yaparak Müslüman Türk kimliğini yok etmeyi amaçladığını anlatan Anık, "İslamın asil mensupları olan Uygur Türkleri, inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. 70 yıldır Çin işgali altında olan Doğu Türkistan, yaşadığı zulmü dünyaya yeterince duyuramıyor. Baskı altında varoluş mücadelesi veren Uygurlu Müslüman kardeşlerimiz soykırım tehlikesi yaşamaktadır." dedi.

Doğu Türkistan'da yaşayanların gözü ve kulağının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Anık, Türkiye'den başka acılarını paylaşan ve yaşanan zulmü sona erdirmek isteyen başka bir ülke olmadığını anlattı.

Anık, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik yapılan zulmü kınayarak bu duruma asla sessiz kalmayacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel
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