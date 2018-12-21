Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Okul Sporları Ödül Töreni

Doğubayazıt'ta Okul Sporları Ödül Töreni

3 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen salon futbolunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Doğubayazıt'ta Okul Sporları Ödül Töreni, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen salon futbolunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce eylül ayında başlatılan okul sporları programı kapsamında, salon futbolu (FUTSAL) müsabakaları yapıldı.

Genç kızlar ve genç erkekler kategorisinde beşer takımın katıldığı FUTSAL turnuvasında, genç kızlarda birinci Doğubayazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi, Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi ikinci, Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise, Doğubayazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Medine Müdafii Fahrettin Paşa İmam Hatip Anadolu Lisesi ikinci, Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren okullara kupalarını, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Hikmet Kızılkaya ve okul müdürleri verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Murtaza Baydemir de, "Her yıl yaptığımız şenlik ve organizasyonlarla sportif konularda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Doğubeyazıt, Güncel
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