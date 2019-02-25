Son Dakika Haberleri: Doğum Gününde Doğduğu Yerde Anıldı

Doğum Gününde Doğduğu Yerde Anıldı

1 saat önce

Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) Kasabasında anıldı.

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Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) Kasabasında anıldı. Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) Kasabasında anıldı. Kırcaali iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılında kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali'nin heykelinin yanında gerçekleştirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

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