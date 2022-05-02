'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında - Son Dakika
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'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında

02.05.2022 09:10

'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında Erzurum'un Dumlu ilçesinde bulunan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında

ERZURUM - Erzurum'un Dumlu ilçesinde bulunan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Doğunun Gözleri konumunda olan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da elinde silahıyla nöbetinin başında.

Erzurum'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu ilçesinde ki Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında görevli Mehmetçik Ramazan Bayramında da nöbet başında. NATO'ya deklare edilen ve son teknolojiyle donatılan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, yurt içi ve yurt dışı havadan gelebilecek her türlü tehdide müdahale edilmesine imkan sağlıyor.

'Doğunun Gözleri' konumundaki Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı kendisine bağlı 10 radardan temin etmiş olduğu izleri kullanarak havada ki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapıyor. Teşhis edilemeyen izler için ise hava savunma uçakları kullanılarak taktik işlemi başlatıp bölge genelinde tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmeye devam ediyor. 7/24 saat görev başından ayrılmayan Mehmetçik, Ramazan Bayramında da vatan nöbetinin başında.

Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin de gururunu yaşıyor. Nöbet kulesinde elinde silahıyla nöbet tutan sözleşmeli er Hakan Arslan Amasya'da oturan annesi Asiye Arslan'la telefonda görüşerek bayramlaştı. Arslan annesiyle görüşmesinin ardından, "Çok duygulandırıcı bir andı. Komutanlarımın sayesinde ailemle yine görüştüm. Uzun bir zaman sonra özlem giderdim. Ailemden uzak bir bayram geçiriyorum. Başta şehit aileleri olmak üzere tüm ailelerin bayramını kutluyorum iyi bayramlar diliyorum" dedi.

"Doğunun Gözleri olarak bölgemizi korumaya devam etmekteyiz"

Bayramda da görevlerinin başında olduklarını ifade eden Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Harekat Kısım Amiri Binbaşı Osman Şimşek, "Kendisine bağlı 10 radardan temin etmiş olduğu izleri kullanarak havada ki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapmaktadır. Teşhis edilemeyen izlerin ise hava savunma uçakları kullanılarak taktik işlemi başlatmakta ve bölgemiz için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmektedir. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktadır. Bayramda da her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Doğu'nun Gözleri olarak bölgemizi korumaya devam etmekteyiz. Bütün Türk milletimizin bayramını kutluyorum, uzaktaki ailelerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum" şeklinde konuştu.

'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında
'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Doğunun Gözleri' bayramda da nöbet başında - Son Dakika


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