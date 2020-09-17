Doğuş Balbay: "Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika

Doğuş Balbay: "Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz"

- Doğuş Balbay: "Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz" Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay: "Belki başka farklı çözüm yolları bulunabilirdi" Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, takım olarak geçen sezon yarım kalan hedeflerine bu sezon ulaşmak istediklerini söyledi.

- Doğuş Balbay: "Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz"

Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay:

"Belki başka farklı çözüm yolları bulunabilirdi"

İSTANBUL - Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, takım olarak geçen sezon yarım kalan hedeflerine bu sezon ulaşmak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes'in THY Euroleague medya günü organizasyonunda korona virüs salgını sebebiyle online olarak yapıldı. Etkinlikte Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay açıklamalarda bulundu. Şut performansı arttırmak için çalıştığını belirten Balbay, "Benim basketbolumun belki güçlü yanı değil şut fakat günümüz basketbolunda sahada olmak için birden fazla şeyi yapmanız gerekiyor. Çok iyi şutör olmasam da yeri geldiğinde ceza atışları atabilecek kapasiteye geldim. Çalışmaya devam ediyorum. Pandemi döneminde de çalıştım. Hiçbir zaman pes etmek karakterimde yok. Şut konusunda basketbolu bırakana kadar gelişmeye devam etmek durumundayım" diye konuştu.

İspanya liginin erken açmasının sorulması üzerinde 31 yaşındaki basketbolcu, "Bunu dezavantaj olarak görmüyorum. Çünkü onların dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Biz 2-3 yıldır birlikte oynamaya alışkın bir takımız. Şimdi Barcelona'ya Panathinaikos'a baktığınızda koç değişiklikleri var, yeni oyuncular geldi. Bence üzerinde üzerlerinde stres ve baskı olmaları gereken takımlar onlar. Harika bir aile ortamı ar. Son 1-2 yıldır yaptıklarımız ortada. Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Belki başka farklı çözüm yolları bulunabilirdi"

Geçen sezon sezonun tamamlanmasının sorulması üzerine deneyimli basketbolcu, "Bağlı çözüm yolları bulunabilirdi. Fakat ilk defa böyle dünya böyle bir pandemi geçiriyor. Birçok soru işaretleri vardı. O yüzden kararlara saygı duymak gerekir. Belki başka farklı çözüm yolları bulunabilirdi. Maalesef devam edemedik. Oyuncular da etkili oldu. Oyuncuların da korkuları vardı. Ortak verilen bir karar oldu. Herkesin kararına saygı duymak lazım. Sonuçta sağlık önde gidiyor. Devam edilebilir miydi? Edilebilirdi belki. Ama hiç kimse pandemiyle karşılaşmadığı için çok soru işareti olduğu için kimse sorumluluğun altına giremedi" diye cevap verdi.

"Tedbir alarak bir şekilde maçlara ve antrenmanlarımıza devam edeceğiz"

Korona virüs vakalarının arttıkça üzüldüklerini söyleyen Doğuş Balbay, "Her ne kadar dikkat etsek de bu sizi bir şekilde yakalıyor. Korkunun ecele faydası yok. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Maalesef takımımızda birkaç tatsızlık yaşadık. Hayat devam ediyor. Bir şekilde ayakta durmamız gerekiyor. Moral olarak üzgünüz. Bir an önce herkes sağlıklarına kavuşur ve aramızda olur. Tedbir alarak bir şekilde maçlara ve antrenmanlarımıza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz her kulvarda zirveye çıkmak"

Geçen sene yarıda kalmasının kendilerini üzdüğünü belirten Balbay, "5-6 aylık süreç içerisinde herkes basketboldan uzak kaldı. Tabii ki motivasyon belki kaybolmuş gibi gözükse de hedeflerimiz hiçbir zaman şaşmadı. Her kulvarda zirveye çıkmak hedefimiz. Artık maalesef gelecek ile ilgili planlar yapamıyoruz. Çok ilginç bir sezon olacak. Testler sonucunda sahaya belki eksik çıkacak takımlar belki maçlar ertelenecek. Seyahat kısıtlamaları nasıl olacak. Büyük soru işaretleri var. Hepimiz basketbolu çok özledik. Uzun vadeli planlar şu dönemde çok zor. Biz aynı takımı koruduk. Aynı motivasyon ile devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Doğuş Balbay: Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 03:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğuş Balbay: 'Geçen sezon yarım kalan hedeflerimize bu sezon ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

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