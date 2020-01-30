Doğuştan engelli kadın, işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunu duydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğuştan engelli kadın, işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunu duydu - Son Dakika

Doğuştan engelli kadın, işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunu duydu

6 saat önce

Yalova'da yaşayan doğuştan engelli 42 yaşındaki Oya Koçak, kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonucu alınan işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunun sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Doğuştan engelli kadın, işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunu duydu, System.String[]

Yalova'da yaşayan doğuştan engelli 42 yaşındaki Oya Koçak, kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonucu alınan işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunun sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı.

Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova Valiliğinin izniyle başlatılan kampanyada hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan 19 bin liraya işitme cihazını teslim aldığını söyledi.

Şu anda gayet iyi duyduğunu belirten Koçak, "Çok mutluyum. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. 6 yaşındaki oğlumu artık duyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. Bundan sonra her şey daha iyi olacak inşallah. Şu an gerçekten duygularımı ifade edemiyorum. Bundan sonra özlem duyduğum şeyleri yapacağım. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorduk." dedi.

Koçak, kampanya kapsamında toplanan miktarın kalan kısmını tamamlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'ya da teşekkür etti.

Yalova, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğuştan engelli kadın, işitme cihazı sayesinde 6 yaşındaki oğlunu duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]