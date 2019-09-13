Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Böbrek nakli olmasa kardeşleri gibi oda ölecek

İki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile bir çocuğunu daha kaybetmek istemiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile 3.üncü çocuğunu kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan Kasım ve Hacer çifti, nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) nedeniyle doğuştan hasta olan 3 yaşındaki kızı Yıldız Lale'nin tedavisi sürüyor. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde diyaliz makinesi bağlı olarak yaşayan Yıldız yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyor. Aile daha önce aynı hastalıktan 2 çocuğunu kaybettikleri için, şuan yoğun bakımda olan kızlarının yaşayabilmesi adına böbrek nakli bekliyor.

"Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz"

Maddi durumunun iyi olmadığı için mağdur durumda olduğunu vurgulayan baba Kasım Lale, "İki çocuğumu böbrek hastalığından kaybettim. 3.üncü çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz. Hayatımız hep hastanelerde geçti. 9 gündür biz buradayız, çocuğum tedavi ediliyor. Böbrek nakli için umutla bir haber bekliyoruz. Bizim maddi durumumuzda iyi değil, mağdur durumdayız. Kızım hastanede diyalize bağlı olarak yaşıyor. Doktorlar ilaçlarla kızımın nereye kadar yaşayacağını belli değil, böbrek nakli olsa yaşayacak" dedi.

"Daha önce 2 çocuğumu kaybettim"

Çocuğumun yaşaması için böbrek nakli beklediklerini belirten anne Hacer Lale, "Çocuğumun yaşaması için böbrek nakli bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. Kızımızın yaşamasını istiyorum. Ben daha önce iki çocuğumu kaybettim, bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Kızım 3 yıldır tedavi görüyor. Kızım yoğun bakımda ne zaman çıkacağı belli değil. Çok mağduruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Kızın için inşallah böbrek nakli olur, kurtulur" diye konuştu.