Son Dakika Haberleri: DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı
Son Dakika Güncel DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı

DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı

29 dakika önce

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.

DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı, System.String[]

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 120. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem başkanı Ordu Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.

Vali Yavuz, Boztepe'deki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

Yavuz, toplantıda 2019 yılı itibariyle ülke genelinde tüm illerde istihdamın artırılması, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları marifetiyle uygulanacak sosyal destek programının görüşmesini gerçekleştireceklerini söyledi.

2019 yılı sosyal destek programı kapsamında ajansa sunulan ve bakanlık onayına gönderilecek projelerin, yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacağını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca, 2017 yılında ajans ile Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde yürütülen Yeşil Yol Mali Destek Programının ikinci etabı kapsamında hazırlanan mali destek programının rehber içeriği yönetim kurulumuz tarafından ele alınacaktır. Nihai olarak 2019 yılı fizibilite desteği programı kapsamında sunulan ve bölgenin yatırım potansiyelini artıracak fizibilite çalışmalarına ilişkin projeler ele alınacaktır."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Giresun İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Şahin, Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı.

Doğu Karadeniz, Rize, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:31:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DOKA'nın 120. yönetim kurulu toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]