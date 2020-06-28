Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu - Son Dakika

Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu

Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu Kalbi sağ tarafta doğan ve sol kolu doğuştan ampute olan 23 yaşındaki Baki Balaban hayata sporla tutundu İki çocuk babası olan ve Zabıta Karakolunda görevli olan Balaban, Mutlu Yüzler Projesi ile başarıya koşuyor 23 yıl önce doğduğunda...

Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kalbi sağ tarafta doğan ve sol kolu doğuştan ampute olan 23 yaşındaki Baki Balaban hayata sporla tutundu

İki çocuk babası olan ve Zabıta Karakolunda görevli olan Balaban, Mutlu Yüzler Projesi ile başarıya koşuyor

KAYSERİ - 23 yıl önce doğduğunda kalbi sağ tarafta doğan ve sol kolu doğuştan ampute olan Baki Balaban evlenerek iki çocuk babası oldu, Melikgazi Belediyesi'nde işe başladı, Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı ve Mutlu Yüzler Projesi ile birlikte bocce ve yüzme branşlarında olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayseri'de uygulanan, özellikle engelli bireylere yönelik hazırlanan ve Türkiye'deki sayılı projelerden biri olan Mutlu Yüzler Projesinde bocce ve yüzme branşlarında spor yapan 23 yaşındaki Baki Balaban, hayat hikayesi ile dikkat çekiyor. Kalbi doğuştan sağ tarafta olan ve yine sol kolu doğuştan ampute olan Balaban, "Doğduğumda doktorlar benim için 'Bu bebek uzun süre yaşamaz' demişler" diyerek şu anda evli ve iki çocuk babası olduğunu anlattı.

Doğduktan sonra 40 gün Ankara'daki özel bir hastanede yoğun bakımda kaldığını söyleyen Balaban, "Çok şükür bu günlere kadar geldim. Doğuştan sol elim yok. Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde karakol görevlisi olarak çalışıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim hem spor hem de iş hayatımda bana büyük destek oluyor Allah razı olsun" diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümünde 1. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen ve spor yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Balaban, "Mutlu Yüzler Projesi ile bu yıl tanıştım, çok mutluyum. Arzu ve Kübra hocamızın sayesinde engelli bir birey olarak böle bir faaliyetin içinde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Burada bocce ve yüzme branşlarında kendimi geliştiriyorum. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz ve bir gün kondisyon yüklüyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan ve yaklaşık 4 aydır Zabıta Karakolu'nda görevli olan Baki Balaban, çalışma arkadaşları tarafından da sevilen birisi. Zabıta karakolunda görevli olan Zabıta Amiri Mehmet Gözegir, "Baki ile 4 yıldır çalışıyoruz. Karakolumuzda görevli yoktu belediye başkanımızdan ricada bulunduk ve bizimle çalışmaya başladı. Azimli ve tuttuğunu koparan bir arkadaşımız. Zorda kaldığı zaman ben ve mesai arkadaşlarımız da kendine yardımcı olmaktayız" diye konuştu.

Mutlu Yüzler Projesi Koordinatörü ve Antrenör Arzu Bayram Eser, Mutlu Yüzler Projesi serüveninin iki yıl önce başladığını ancak 4 ay önce hayata geçirildiğini belirterek, "Mutlu Yüzler Projesini hayata geçirmek için çok mücadele verdik. Projemizin en büyük özelliği tohum niteliği taşıması. Engelli bireylerimizi olimpiyatlara hazırladığımız ve Türkiye'deki sayılı projelerden birisi. Projemiz hayata geçti ve 3-4 ay içerisinde 400'ye yakın engelli çocuğumuza ulaştık bu proje ile" şeklinde konuştu.

Balaban, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:57 İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:04 Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
17:53
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:47:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktorlar 'Yaşamaz' dedi; baba olup, meslek sahibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]