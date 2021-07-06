Dokuz aylık maaşıyla köyüne lavanta bahçesi kurdu - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesindeki lavanta bahçeleri, yaz mevsiminin gelmesi ile mor renge bürünürken doğa tutkunları ve fotoğraf severlerin de uğrak yeri oldu.

İlçeye bağlı Gencek Mahallesi'nde 6 dönümlük arazilerinde 3,5 yıl önce lavanta bahçesi kuran Havva-Kemal Kendir çifti, alanda çiçeklerin açmasıyla birlikte lavanta kokulu bahçelerinin kapısını ziyaretçilere açtı.

Bahçe sahibi Havva Kendir, AA muhabirine, 9 aylık maaş birikimiyle 3,5 yıl önce köyüne eşiyle birlikte lavanta bahçesi kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Derebucak'ta lavanta ekiminin yeni başladığı yıllardı. O günlerde İŞKUR aracılığıyla asgari ücretli bir kurumda çalışıyordum. 9 aylık maaşımı biriktirerek eşimle birlikte burayı ekerek buraya bu yatırımı yaptık. Ben çapa işleriyle ilgilenirken, eşim de diğer işleriyle ilgileniyor. Burada arılarımız da var, lavanta balı ve yağı üretiyoruz. Burası Beyşehir ve Derebucak'a ve Antalya yoluna yakın olduğu için çok rağbet görüyor, burada lavanta bahçesi olduğunu duyanlar ziyaret ediyor. 1400 rakımlardaki bu bahçemiz yazın serin havasıyla da insanları buraya çekiyor. Doğaseverler, fotoğraf tutkunları, yerli ve yabancı turistler, çiftler de gelin damat çekimleri için geliyorlar. Yayla havasıyla ve lavanta kokusuyla buraya bayılıyorlar."

Ziyaretçilerden Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Ayhan Özgür bahçeyi çok beğendiğini söyledi.

Katıldığı doğa gezisi dolayısıyla Manavgat'tan Gencek'teki lavanta bahçesine geldiklerini anlatan Hicran Güler ise "Lavanta bahçesine bayıldık. Güzel ve mis gibi kokuyor. Tarlanın sahibi de çok ilgili ve misafirperver. Bizler için güzel masalar, salıncaklar kurmuşlar. Çok beğendik, ben ilk defa lavanta bahçesi görüyorum." diye konuştu.