Dolandırıcı Jandarma Kılığında Yakalandı

Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak, "Adınız suça karıştı, altınlarınızı kontrol etmemiz gerekli" yalanıyla iki vatandaşı 500 bin TL dolandıran şahıs, Eskişehir'de yakalandı.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, M.E. ve N.E. isimli şahısları tanıtarak "Adınız suça karıştı, altınlarınızı kontrol etmemiz gerekli" diyerek 500 bin TL'lik vurgun yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilen şüphelinin, suçu işledikten sonra Bursa ve Eskişehir illerine geçtiği belirlendi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de uygulama noktasında yakalandı. Üzerinde yapılan aramada Türk Lirası, banka kartları ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemleri neticesinde tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BİLECİK