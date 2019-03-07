Son Dakika Haberleri: Dolandırıcı Kurbanı Olan Selçuk Yöntem, Evine Kavuştu

Dolandırıcı Kurbanı Olan Selçuk Yöntem, Evine Kavuştu

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir emlakçı kadın tarafından 350 bin TL dolandırılan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, evine kavuştu.

Dolandırıcı Kurbanı Olan Selçuk Yöntem, Evine Kavuştu, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir emlakçı kadın tarafından 350 bin TL dolandırılan ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, evine kavuştu. 

Avukatlarıyla birlikte  Girne'ye giden Yöntem, dairenin satışını yapan inşaat firması yetkilileri ile kalan meblağın ödemesi noktasında vardıkları uzlaşı sonrası tapusuna kavuştu.

Olayla ilgili DHA'ya açıklama yapan inşaat firması 'Avrasya Construction'ın yöneticisi Abdullah Kürklü, "Selçuk Bey ile aramızda bazı iyi niyet yaklaşımları oldu. Önemli olan Selçuk Bey'in yatırımından vazgeçmemesiydi. Bu durumla birlikte sektördeki sıkıntılar da gün yüzüne çıkmış oldu" dedi. 

Yöntem'i dolandıran Y.T'nin başka bir iş insanından da ev vaadiyle 40 bin Euro aldığı belirlendi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Ünlü oyuncu Yöntem, Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y. T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtmişti. Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alınmıştı. Y.T. tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını söylemişti. Y.T.'nin polisteki gözaltı süresi devam ediyor. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Selçuk Yöntem, Selçuk, Dünya
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