Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı - Son Dakika

Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı

07.05.2021 15:22

Denizli'de geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan tanıştıkları kişilere, ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını (6 milyon 440 bin lira) 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyerek, buluşmada önce gerçek para gösterip sonrasında çantadaki deste halinde gazete ve dergi parçalarıyla dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Orhan O. (37), Mehmet S. (39), İlker B. (50) ve Neval Ç. (40) sosyal medyadan tanıştıkları 3 kişiyi, ellerinde 1 milyon Avustralya doları olduğunu 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyerek Elazığ'dan Denizli'ye çağırdı. 28 Nisan'da 4 şüpheli, Pamukkale Mahallesi'nde buluştukları 3 kişiye Avustralya doları gösterdi, geri kalan paranın da çantada olduğunu söyledi. 200 bin TL veren 3 kişi, diğer grubun ayrılmasının ardından çantayı açıp baktıklarında para destesi gibi dizilmiş gazete ve dergi parçalarını görünce dolandırıldıklarını anladı.

Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Mağdur 3 kişinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. JASAT ekipleri, 23 güvenlik kamerasında 245 saatlik kamera kaydını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi tespit etti. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde dün düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar

ÇOK SAYIDA GAZETE VE DERGİ PARÇALARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan sahte ve gerçek paralar ile birlikte parayla aynı ebatta kesilmiş kağıt, gazete ve dergi parçaları ele geçirdi.

Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Orhan O.'nun 13, Mehmet S.'nin 5, İlker B.'nin 176 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı

Türk Lirası, Avustralya, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ilyas: Yaa şimdi hangisi suçlu 6 milyon TL üzeri tutan parayi niye 200 bin TL y satsin adamlar ...ava giderken avlanmak buna denir Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır

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