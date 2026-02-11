Dolandırıcılara Altın Teslim Etti

ESKİŞEHİR'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, çiftçi Kazım Kınık'ı piyasa değeri 5 milyon lira olan ziynet eşyalarını alarak, dolandırdı. Şüpheliler, polis ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla Kocaeli'de yakalandı. Ziynet eşyalarını geri alan Kınık, "Ben millete akıl veren bir adamdım, kafam durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi.

Olay, 9 Şubat'ta Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Kazım Kınık'ı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin bir suçta kullanıldığını, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında adının geçtiğini söyledi. Şüpheliler, Kınık'a güven vermek için aile bireylerinin isimlerinden tapu ve parsel bilgilerine kadar birçok özel bilgiyi paylaştı. Kınık'tan, suçsuzluğunu ispatlamak amacıyla evindeki ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini isteyen şüpheliler, bir kişinin eve geleceğini belirtti. Hem Kazım Kınık'ı hem de eşini aynı anda cep telefonları üzerinden arayarak meşgul eden ve başkalarına haber vermelerini engelleyen şüpheliler, Kınık'ı altınları vermeye ikna etti. Şüpheliler eve gelip 5 milyon değerindeki ziynet eşyasını Kınık'tan teslim alıp ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazım Kınık, polise şikayette bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmayla şüphelilerin S.B., H.E. ve A.B. olduğunu belirledi. Şüpheliler, 1 saat sonra Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin aldıkları altın ve paralar da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kazım Kınık, kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan şüpheliler, ailesine ve kendisine ait birçok özel bilgiyi de paylaştığını söyledi. Bu bilgilerin ardından bir güven oluştuğunu ifade eden Kınık, "Telefonla aradılar. Onlar benim kimlik numaramı, bütün geçmiş ailemin hepsinin isimlerini, çoluğumu, çocuğumu, kız kardeşlerimi, annemi, babamı, çocuklarımı, ölenimi, sağ olanımı, bütün ne kadar, hanımın tarafının kardeşlerini, annesini, babasını, bunların isimlerini söylediler. Savcının beni tutuklayacağını ancak temiz olduğumu ispat etmek istediğini söyledi. Altınlarım olduğunu bunları takip ettiklerini söylediler. Tarlamın tapularını, kaç adet parselim varsa, hepsinin evimin kaç metrekare olduğunu saydılar. Hatta gelin eve burada konuşalım, dedim. Bu sırada eşimin telefonunu da aradılar ve bizi hep meşgul ettiler. Ben de bu konuşmaların ardından inandım ve eve gelen şüphelilere kendi elimde teslim ettim dedi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,