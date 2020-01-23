Dolandırıcılara kuryelik yaparken yakalanan sanığa 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Antalya'da telefon dolandırıcılarına kuryelik yaparken yakalanan sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Kepez ilçesinde yaşayan K.Y'nin dolandırmaya çalışılmasıyla ilgili tutuklanan İ.A. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre, K.Y'yi arayarak kendini Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser Hakan Ulusoy olarak tanıtan kişi, terör örgütünce soyulan kuyumcuda kimlik bilgilerinin bulunduğunu ve oğlu B.Y'nin savcının odasında ifade verdiğini söyledi.

Kadından, para ve ziynet eşyasını evinin kapısına gelecek polise vermesini isteyen telefondaki dolandırıcı, bunların kuyumcudan çalınanlarla uyuşup uyuşmadığının tespiti için çalışma yapılacağını ifade etti.

Bunun üzerine evindeki 12 bin lirası ile 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete koyan K.Y, hareketlerinden şüphelendiği kişiden polis kimliğini göstermesini istedi. Sahte polisin kimlik gösterememesi üzerine kapıyı kapatan kadın durumu oğluna anlattı.

Psikolojik baskı altına almaya çalıştı

Bu sırada, kadınla iletişimini sürdüren telefondaki diğer dolandırıcı, "Kapıyı neden kapattın?", "Dışarıda özel tim bekliyor", "Operasyonu mahvettin", "Başınız belaya girecek" diyerek kadını psikolojik baskı altına almaya çalıştı.

Korkuya kapılan K.Y, para ve ziynet eşyası bulunan poşeti alarak dışarı çıktı. Yanına yaklaşan şüphelinin poşeti almaya çalışması üzerine "İmdat" çığlığı atan kadının yardımına komşuları yetişti.

Kaçmaya başlayan sanık İ.A, kadının oğlunun haber vermesi üzerine mahalleye gelen ve olayla ilgili çevrede araştırma yapan polis ekibince yakalandı.

İddianamede ifadesine yer verilen İ.A. kendisini "Barzan" isminde birinin telefonla aradığını, çanta taşıma karşılığında 5 bin lira teklif ettiğini ve işsiz olduğu için bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

Sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilen iddianamede, İ.A'nın 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.