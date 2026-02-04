Dolandırıcılığa Dikkat: Bilgilendirme Rehberi Yayınlandı - Son Dakika
Dolandırıcılığa Dikkat: Bilgilendirme Rehberi Yayınlandı

Dolandırıcılığa Dikkat: Bilgilendirme Rehberi Yayınlandı
04.02.2026 17:12
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık yöntemleri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık suçlarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Hazırlanan "Bilgilendirme Rehberi"nde son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri tek tek anlatılarak vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, özellikle gençlerin "zahmetsiz kazanç" vaadiyle banka hesaplarını kiralamaya yönlendirildiğine dikkat çekilerek, bu tür tekliflerin organize suç faaliyetlerinin parçası olabileceği ve ağır cezai yaptırımlar doğurabileceği vurgulandı. "Hesabını ver, komisyonunu al" şeklindeki tekliflerin masum olmadığı ifade edildi.

Rehberde; sahte e-ticaret ilanları, yapay zeka destekli yatırım vaatleri, evde iş dolandırıcılığı, burs ve sosyal yardım istismarı, kripto para tuzakları ile şantaj gibi birçok yönteme karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Banka şifreleri, SMS doğrulama kodları ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılık suçunun 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğü, bilişim sistemleri ve bankaların araç olarak kullanılması halinde ise cezanın 3 yıldan 10 yıla kadar çıkabildiği aktarıldı.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında ayrıca Tatvan Kaymakamlığı aracılığıyla öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimler de gerçekleştirildi.

Yetkililer, şüpheli tekliflerin reddedilmesi, gelen mesajların saklanması ve gerekli durumlarda banka, emniyet birimleri ya da savcılığa başvurulması gerektiğini vurgulayarak vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya davet etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

