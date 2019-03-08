Dolandırıcılık Davasının Tutuklu Sanığına Tahliye

BURSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye üye oldukları iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, FETÖ/PDY tutuklularını para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye üye oldukları iddia edilen 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu iş adamı Eyüp Ensar Ç. tahliye edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklananları para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şebekenin lideri olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Ensar Ç., avukat Onur T., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu Onur T., meslektaşlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi. Avukat Onur T.'nin avukat olması nedeniyle, dosyası ayrıldı. Yargılama sürecinde Eyüp Ensar Ç.'nin dışındaki sanıklar serbest bırakıldı.



Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın son duruşmasına tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç. ile tutuksuz sanıklar Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ., Yücel Y. ve M.Y.B. ile yakınları ve avukatlar katıldı. Tutuksuz 2 sanık ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Eyüp Ensar Ç., savunmasında, FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini söyledi. Bu durumun çevresindeki kişiler tarafından bilindiğini belirten Eyüp Ensar Ç., "Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatımı önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza, eşe dosta yardımcı olmaya çalıştık. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum" dedi.



EMEKLİ SAVCI TANIK OLARAK DİNLENDİ



Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenilen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan emekli savcı İ.K. ise 2014- 2017 yıllarında Bursa Adliyesi'nde terör soruşturmalarını yürüten tek savcı olduğunu söyledi. Emekli savcı İ.K, 2017 yılı Eylül ayından sonra Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne üye hakim olarak atandığı ifade ederek, "Eyüp Ensar Ç.'yi tanıyorum, hain darbe girişiminden 3 ay sonra Başsavcılık makamınca FETÖ hakkındaki bilgilerini paylaşmak için bana yönlendirildi. Bu anlamda gelenlerden biriydi Eyüp Ensar Ç.. 3- 4 defa, birkaç ay arayla gelip elde ettiği bilgi ve belgeleri paylaştı benimle" dedi.



Katibiyle Eyüp Ensar Ç.'nin ifadelerini aldıklarını anlatan İ.K., "Eyüp Ensar Ç. görev yaptığım süre içinde ne benden ne de çevremdeki başkasından bir talepte bulunmadı. FETÖ'nün Bursa yapılanmasına dair önemli bilgileri paylaştı. Tayinim çıkınca da dostane bir şekilde görüştüm birkaç kere" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak haklarındaki tüm diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Eyüp Ensar Ç.'nin de tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



- Bursa

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