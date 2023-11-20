Dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen fenomen Nevra Bilem'in mağdur kişiyi attığı ses kaydı ortaya çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere birçok suçlamadan dolayı tutuklanan Engin ile Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomenleri de gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla adından söz ettiren ve hakkında şikayetler bulunduğu ileri sürülen fenomen Nevra Bilem'in parasını isteyen takipçisine "Sen duanı et, o para seni bulur" dediği ses kaydı ifşa oldu.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, altınlarıyla çektiği videolarla tanınan Nevra Bilem'in yaptığı reklamlarla takipçilerine ürün sattığı, parayı aldıktan sonra ürünleri yollamadığı ileri sürüldü. Hakkında 30'a yakın şikayet bulunan Bilem'in mağdur olan bir takipçisine attığı ses kaydı herkesi şaşkına çevirdi.

NEVRA BİLEM: SEN DUANI ET O PARA SENİ BULUR

Bilem'in reklamlarından dolayı mağdur olan bir kişi, fenomenden parasını istedi. Bilem ise mağdur kişiye ses kaydı atarak "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.