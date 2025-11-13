Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı
13.11.2025 08:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 ilde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yapan 64 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür devam operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

23 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

HESAPLARDA 2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle 14 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken 25'i tutuklandı, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay 20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu 6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Hülya Avşar’dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
06:50
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı Trump imzayı attı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı
00:41
Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu
Gecikme Zammı Oranı Yüzde 3,7 Oldu
22:37
Velilerden skandal açıklama Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
22:34
Kağıthane’de bir binada patlama Çok sayıda ekip sevk edildi
Kağıthane'de bir binada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 08:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.